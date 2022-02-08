В Омске запущен в работу новейший линейный ускоритель для лечения онкологии

Основное преимущество системы лучевой терапии нового поколения – в высокой результативности радиологического лечения большинства патологических новообразований, максимальной безопасности для пациента и низкой вероятности лучевых осложнений.

Уже завтра аппарат начнёт работу и лечение пациентов в омском региональном онкологическом диспансере.

Современная установка сегодня представлена Губернатору Александру Буркову. Новейший линейный ускоритель высокой точности «Halcyon» разработан одним из крупнейших производителей оборудования для радиотерапии и лечения онкологических заболеваний Varian Medical Systems. Инвестор проекта - группа компаний «МедИнвестГрупп» (ГК «МИГ»).

«Эта установка сможет пропускать гораздо больше пациентов, чем все имеющиеся, - рассказал Александру Буркову врач-рентгенолог, вице-президент ГК «МИГ» Павел Головин. – Мы можем моделировать в 3Д и 4Д картинку перед тем как пациент проходит это лечение. Аппарат-предшественник, стоявший в этом каньоне, проводил лечение большими полями. Предположим, если сама опухоль была 3×4 см, то её лечили полем 20×40 см, то есть в зону облучения попадали окружающие ткани. Аппарат «Halcyon» имеет мультиколлиматор – множество лепестков, которые с точностью вырисовывают анатомическую картинку опухоли и защищают здоровые ткани. Далеко не все федеральные клиники в Москве имеют подобные аппараты».

Коллектив отделения лучевой терапии онкодиспансера - врачи, медицинские физики, инженеры - обучен и полностью готов принимать и лечить пациентов на новой установке.

«Для нас вопросы привлечения средств в развитие высокотехнологичной медицинской помощи находятся в приоритете. Сегодня, благодаря группе компаний «МедиаИнвестГрупп», запущен центр лучевой терапии на базе онкодиспансера. Это современная медицинская установка, которая используется в европейских и американских центрах. Теперь большее количество людей смогут пройти терапию в наших стенах на оборудовании, которое за счет точечной обработки больных тканей наносит меньше ущерба здоровым органам. Центр вошел в общую систему онкодиспансера и пациенты будут лечиться на этом современном оборудовании бесплатно, за счёт ОМС», - отметил Александр Бурков.

Инвестор отремонтировал предназначенное для нового оборудования помещение и радиологическое отделение. Инвестиции в проект составили 350 млн. рублей.

Сегодня Губернатор и президент ГК «МИГ» Сергей Нотов также обсудили вопрос открытия в Омской области ПЭТ/КТ-центра.

«Главное, мы сделали первый шаг в наших отношениях. Следующий проект, который компания будет запускать в Омске, - ПЭТ на территории ГБ№1. Это позволит выйти на совершенно новый уровень исследования онкологии, так как сегодня мы вынуждены посылать пациентов в Новосибирск и Екатеринбург. Планируем, что с середины лета мы будем делать эти процедуры уже в Омске», - прокомментировал Губернатор Александр Бурков.

«Для ГК «МИГ» Омская область - 25 й регион, в котором мы реализуем свои проекты в сфере онкологии. Для нас развитие региональной сети центров лучевой диагностики и терапии - приоритетная задача. Благодаря тому, что Правительством Омской области созданы необходимые условия для долгосрочного сотрудничества, мы также планируем открытие в ближайшее время Центра позитронно-эмиссионной томографии, который также будет оснащен новейшим оборудованием мирового класса. Это выведет Омскую область на новый уровень диагностики онкологических и кардиологических заболеваний и, что крайне важно, позволит тысячам пациентам вовремя диагностировать онкологию, поставить правильный диагноз, провести мониторинг результативности проводимого лечения. И главное, сегодня вместе с Правительством Омской области мы рассматриваем строительство крупного медицинского центра с онкологическим уклоном по модели государственно-частного партнерства. Создание такого центра на многие годы удовлетворит инфраструктурные и технологические потребности региона в онкологии. Мы уже имеем успешный опыт в этом направлении -наши онкорадиологические центры в Подмосковье, созданые в партнерстве с Правительством Московской области по модели ГЧП, полностью разрешили ряд диагностических и лечебных задач Московской области и сегодня полностью покрывают потребность этого региона. Их успешная работа получила международное признание - чуть менее года назад в ООН нам вручили специальный приз, отметив среди прочего высокую адаптабельность модели для дальнейшей работы в регионах Европы», - поделился планами Президент ГК «МИГ» Сергей Нотов.

08.02.2022 17:11