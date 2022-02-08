Омский парк имени 30-летия ВЛКСМ купит новый аттракцион за 9 млн рублей

На аттракционе одновременно смогут прокатиться 24 человека Фото: Евгения ГУСЕВА

В парке имени 30-летия ВЛКСМ вскоре поставят новый аттракцион «Морская охота». Мэрия Омска уже объявила аукцион на его покупку.

Суть аттракциона заключается в том, чтобы сидя в специальной кабинке, из водного пистолета попасть по мишеням на фигурках морских животных. При попадании они будут издавать звуки и световые сигналы. Окунуться в морское приключение смогут дети от трёх лет и взрослые весом менее 100 килограмм.

На развлечение омичей готовы потратить более 9 млн рублей. Известно, что в аттракционе будут 43 фигуры, но мишени будут только на 6 из них.