В Омске откроют новый маршрут по улицам Панфилова и 3-й Транспортной

В истории города такого маршрута ещё не было Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый маршрут №42, который соединит Нефтяники и Октябрьский округ, впервые поедет по улице Панфилова. Запустить автобусы планируют уже в середине марта.

По данным телеграм-канала «Омский форум», стало известно, что для маршрута оборудовано девять новых остановок общественного транспорта: пять в сторону Богдана Хмельницкого и четыре в сторону улицы Маяковского.

Таким образом, по улице Панфилова расположатся две остановки: «Панфилова» и «Ипподром/Бульварная».