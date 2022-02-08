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Общество8 февраля 2022 8:31

В Омске откроют новый маршрут по улицам Панфилова и 3-й Транспортной

Маршрута №42 соединит Нефтяники и Октябрьский округ
Виктория КОВЕРНЕВА
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В истории города такого маршрута ещё не было

В истории города такого маршрута ещё не было

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый маршрут №42, который соединит Нефтяники и Октябрьский округ, впервые поедет по улице Панфилова. Запустить автобусы планируют уже в середине марта.

По данным телеграм-канала «Омский форум», стало известно, что для маршрута оборудовано девять новых остановок общественного транспорта: пять в сторону Богдана Хмельницкого и четыре в сторону улицы Маяковского.

Таким образом, по улице Панфилова расположатся две остановки: «Панфилова» и «Ипподром/Бульварная».