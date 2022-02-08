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Общество8 февраля 2022 8:00

В Центральном округе Омска определены 63 места возможного подтопления

Противопаводковая комиссия уже готовит план работ на предстоящую весну
Виктория КОВЕРНЕВА
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Жители частного сектора, обратившись в администрацию своего округа, могут получить бесплатные талоны на вывоз снега со своей территории

Жители частного сектора, обратившись в администрацию своего округа, могут получить бесплатные талоны на вывоз снега со своей территории

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Улицы Амурские, Северные, Судоремонтные, Линии, Красноярский тракт, микрорайоны Загородный и Первокирпичный. Именно эти территории в Центральном округе могут быть подтоплены весной. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в мэрии Омска.

Сейчас в окружной администрации над вопросом о недопущении подтопления работает специальная комиссия. Специалисты организуют вывоз снега из частного сектора, очищают ливневые канализации и готовят спецтехнику и мешки с песком.

- Работа по вывозу снега с территории округа будет усилена. В постоянном режиме мы взаимодействуем с руководителями управляющих организаций, которые должны понимать, сколько необходимо заготовить мешков с песком, какие крыши очистить от снега в первую очередь, где контролировать обледенение тротуаров, - пояснил первый заместитель главы ЦАО Александр Бурых.