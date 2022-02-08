Омский «король обналички» Станислав Мацелевич вышел на свободу

Всегда в пиджаке. Станислав Мацелевич на каждом судебном заседании был мало похож на заключенного. Фото: kvnews.ru

По данным Коммерческих вестей, вышел на свободу Станислав Мацелевич. Известен он тем, что был руководителем СРО «Первая гильдия строителей», а вот во время уголовного преследования СМИ окрестили его «королем обналички».

Напомним, по версии следствия, Мацелевич с подельниками с 2011 по 2014 года создал 48 фиктивных фирм, в которые было привлечено от клиентов 9 млрд рублей. Доход – более 207 миллионов рублей.

Многочисленные суды закончились буквально осенью прошлого года. В декабре 2021-го вступил в законную силу приговор. Тогда ему назначили по совокупности преступлений наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима.

Буквально на прошлой неделе Мацелевич покинул тюремные стены. Ему зачлось 6,5-летнее пребывание в следственном изоляторе. Напомним, он был задержан 14 сентября 2015 года. Отметим, согласно уголовного кодекса, один день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии.