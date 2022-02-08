Стационарные камеры в Омской области поймали водителей-лихачей почти на 20 млн рублей

Камеры зафиксировали почти 3 тыс. случаев выезда на встречную полосу Фото: Виктория МИНАЕВА

Омский минстрой обнародовал результаты работы автоматизированных пунктов весогабаритного контроля за 2021 год. Как оказалось, металлические фермы с камерами, которые все чаще стали появляться на трассах региона, фиксируют не только вес автомобилей, но и нарушения ПДД.

Так, на девяти таких пунктах за прошлый год зарегистрировано более 10 тыс. фактов превышения скорости и почти 3 тыс. случаев выезда на встречную полосу. Общая сумма штрафов составила 19 млн 800 тысяч рублей. Но только 10 млн рублей было оплачено.

Напомним, что строительство таких пунктов предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные дороги».