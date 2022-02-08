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Общество8 февраля 2022 6:35

С 1 апреля в Омской области будет введён особый противопожарный режим

Ограничения коснуться 36 районов области
Виктория КОВЕРНЕВА
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МЧС предупреждает Омичей о пожарах в Омской области

МЧС предупреждает Омичей о пожарах в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сравнению с прошлым годом особый противопожарный режим в по Омской области запустят с 1 апреля 2022 года. В прошлом году его ввели ближе к майским праздникам.

Первые ограничения введут в южных районах области: Азовском, Исилькульском, Москаленском, Русско-Полянском и Полтавском районах. В список также внесены ещё 17 муниципалитетов.

В Большереченском, Горьковском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском и Тюкалинском районах особый порядок введут с 10 апреля.

С 22 апреля режим станет действовать в северных районах: Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, а также Усть-Ишимском районах.

В период режима жителям будет запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. За этим будут следить специалисты МЧС России по Омской области