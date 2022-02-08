«Газпром межрегионгаз Омск» обратился к Губернатору Омской области для содействия по вопросу задолженности ТСО за газ

«Газпром межрегионгаз Омск» направил письмо Губернатору Омской области Александру Буркову с просьбой принять меры для снижения задолженности за потреблённый природный газ 19 теплоснабжающими организациями (ТСО) региона. По итогам 2021 года просроченная задолженность ТСО превысила 1 млрд рублей и увеличилась на 105 млн рублей (или 11%).

Согласно графику, подписанному поставщиком газа и правительством Омской области 17 мая 2021 года, теплоснабжающие организации не доплатили за потреблённый газ 311 млн рублей. Грубое нарушение утвержденных графиков носит систематический характер: по результатам 2020 года он не исполнен на 186 млн рублей, за 2019 – на 656 млн рублей.

Крупными дебиторами поставщика газа, без перспектив погашения задолженности, остаются муниципальное предприятие г. Омска «Тепловая компания» (488 млн руб.) и ТСО Омского (31 млн руб.), Марьяновского (28,2 млн руб.) и Черлакского (14,2 млн руб.) муниципальных районов.

Меры, предпринимаемые руководителями проблемных ТСО и муниципальных образований, недостаточны для стабилизации платежной дисциплины. Решения заседаний Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности коммунальных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы, возглавляемой Губернатором Омской области, регулярно не исполняются.

Со стороны «Газпром межрегионгаз Омск» обязательства по поставкам газа потребителям Омской области выполняются в полном объёме.