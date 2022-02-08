Омское правительство потратит 12 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Выплаты на первенцев выросли на 1000 рублей Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции специалисты минтруда региона рассказали об увеличения выплат для семей с детьми. Напомним, что на днях постановлением правительства внесены поправки в последовательность получения пособий на детей от 3 до 7 лет.

Начальник отдела по выплатам гражданам Марина Суворова рассказала о ежегодном увеличении выплат омским семьям. В 2022 году на финансирование будет направлено более 12 млрд.рублей, это на 530 миллионов больше за прошлогодний период.

По словам специалиста, самыми востребованными среди омичей являются выплаты на первого и третьего ребёнка.

Напомним, что с 2020 года социальные выплаты получают на каждого третьего и последующих детей. Также Суворова отметила, что на сегодня более 15 тысяч семей получают пособие.