Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 5:45

Омское правительство потратит 12 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Пособия получат более 15 тысяч семей
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выплаты на первенцев выросли на 1000 рублей

Выплаты на первенцев выросли на 1000 рублей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции специалисты минтруда региона рассказали об увеличения выплат для семей с детьми. Напомним, что на днях постановлением правительства внесены поправки в последовательность получения пособий на детей от 3 до 7 лет.

Начальник отдела по выплатам гражданам Марина Суворова рассказала о ежегодном увеличении выплат омским семьям. В 2022 году на финансирование будет направлено более 12 млрд.рублей, это на 530 миллионов больше за прошлогодний период.

По словам специалиста, самыми востребованными среди омичей являются выплаты на первого и третьего ребёнка.

Напомним, что с 2020 года социальные выплаты получают на каждого третьего и последующих детей. Также Суворова отметила, что на сегодня более 15 тысяч семей получают пособие.