Омских водителей предупредили о плохой видимости и метели на дорогах региона

Сегодня по области синоптики прогнозируют до -12 градусов, пасмурно, снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГИБДД по Омской области предупреждает водителей о плохой видимости на трассах региона. Как отмечают специалисты, сейчас на дорогах наблюдаются снег и метель. Это может затруднить движение для автомобилистов.

Для более безопасной поездки необходимо соблюдать скоростной режим и избегать рискованных обгонов и маневров. Автолюбителям нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между машинами, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

- Такие условия создают сложность в маневрировании автомобилем и опасность при обгоне. Как водителям, так и пешеходам стоит учитывать, что из-за снега ухудшилась видимость. Во избежание аварийных ситуаций следует скорректировать свое поведение на дороге, - советуют инспекторы.