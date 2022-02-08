Александр Бурков и Владимир Варнавский поздравили омских ученых с профессиональным праздником

С праздником работников научной сферы поздравили Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский.

«Наука – профессиональный выбор людей любознательных и увлеченных идеями. Она требует от человека колоссальной работоспособности, знаний и упорства. Творческий путь ученого измеряется масштабом решаемых задач и радостью свершений. Научным исследованиям свою жизнь в Омской области посвятили более четырех тысяч человек. Разработки многих из них востребованы и успешно внедрены в практику. Во многом поэтому наш регион входит в пятерку лидеров в Сибири по числу используемых в производстве передовых технологий. Благодарим вас за преданное служение науке и верность исследовательским принципам. Желаем дальнейших успехов, веры в свои силы и знания!», – говорится в поздравлении первых лиц региона.