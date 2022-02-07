В Омской области объединили семь дорожных управлений в одно госпредприятие

Минстрой планирует укрупнить еще 25 предприятий Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Региональный минстрой сообщил о завершении реорганизации семи дорожно-ремонтных строительных управлений путем присоединения к ГП «Таврическое ДРСУ». Теперь они исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. А «Таврическое» в скором времени будет акционировано.

Среди присоединенных предприятий: «Азовское ДРСУ», «Одесское ДРСУ», «Павлоградское ДРСУ», «Русско-Полянское ДРСУ», «Нововаршавское ДРСУ», «Полтавское ДРСУ» и «Шербакульское ДРСУ».

По словам чиновников, за счет объединения предприятий управлений увеличить производственные мощности и повысить конкурентоспособность на рынке дорожной отрасли.

А планах минстроя присоединение еще 25 госпредприятий к «Таврическому ДРСУ», «Тевризскому ДРСУ», «Называевскому ДРСУ» и «Горьковскому ДРСУ».