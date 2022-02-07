В Омске 875 обманутым дольщикам раздали деньги и ключи от квартир

Работы будут продолжаться в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итоги работ прокуратуры за 2021 год подвели сегодня, 7 февраля, на расширенном заседании коллегии. Участие в этом приняли прокурор Омской области Николай Студеникин, губернатор Александр Бурков, а также заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Стало известно, что в Омске продолжают набирать темпы в решении проблем обманутых дольщиков. Николай Студеникин сообщил, что в 2021 году 875 омичей получили компенсации: одни - деньги, другие - непосредственно жилплощадь.

В связи с тем, что темпы строительства социального жилья не успевают за потребностями региона, сотрудники прокуратуры все чаще настаивают на своевременных денежных компенсациях для детей-сирот. Региональное руководство спешит с решением.

- Правительство Омской области предусматривает выделение дополнительных средств на эти цели в размере 190 млн рублей. Как минимум ещё сто человек будут обеспечены жильём. Большая работа была проделана областной и городской прокуратурой и для решения вопросов обманутых дольщиков, - прокомментировал Александр Бурков.