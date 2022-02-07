Офисы «Росводоканал Омск» с 7 февраля переходят на дистанционную работу

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе и регионе «Росводоканал Омск» с 7 февраля приостанавливает очный прием клиентов в офисах и кассах. Данные меры приняты для того, чтобы снизить риск заражения работающих с населением специалистов, а также самих посетителей.

Свои вопросы клиенты предприятия смогут решить дистанционно. Своевременно оплачивать услуги и передавать показания приборов учёта помогут онлайн-сервисы компании. Специалисты, которые консультировали потребителей очно, будут обрабатывать электронные обращения и звонки потребителей по телефону - 53-00-11.

- На время дистанционной работы офисов мы увеличим количество специалистов, отвечающих на электронные обращения, и принимающих звонки в контакт-центре. Мы благодарим наших клиентов, кто в период сложной эпидемиологической обстановки использует удалённые каналы коммуникаций с предприятием и тех, кто нашёл время и возможность обучить простым приёмам использования бесконтактных сервисов своих взрослых родственников, друзей и соседей. Такое ответственное отношение помогает противостоять распространению инфекции и делает комфортным взаимодействие с поставщиком услуг, - отметила коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Произвести оплату онлайн можно через мобильное приложение «РВК.Услуги» (скачать приложение на мобильные устройства можно на базе Android через Google Play, для IOS - App Store) и личный кабинет на сайте предприятия, платежные сервисы «ВсеПлатежи», СбербанкОнлайн. Абоненты также могут использовать приложения других банков, а также оплатить квитанцию в банкоматах, терминалах и отделениях Почты России.

Направить обращения по таким вопросам, как справка об отсутствии задолженности, внесение изменений в лицевой счет, сверка по приборам учёта, начисления, перерасчёт - можно через форму сайта «Задать вопрос» или личный кабинет (в меню слева вкладка «Направить обращение»).

«Росводоканал Омск» желает всем горожанам крепкого здоровья и благодарит за своевременную оплату, которая позволяет предприятию обеспечивать бесперебойную подачу питьевой воды и отведение сточных вод, проводить запланированные работы на сетях.

О дате возобновления очного приёма потребителей «Росводоканал Омск» сообщит на сайте компании и через городские СМИ.