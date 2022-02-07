В Омске открылась выставка, посвященная 200-летию региона

Сегодня, 7 февраля, в историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка, которая дала старт мероприятиям в рамках 200-летия со дня образования Омской области. Дата выбрана неслучайно. Впервые Омская область появилась на карте Российской Империи в ходе реформ Михаила Сперанского. 26 января 1822 года (7 февраля – по новому стилю) Александр I подписал Указ «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления». В составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства учреждалась Омская область. Указ гласил: «Омская область составится из частей уездов Тобольской и Томской губерний. Областному управлению быть в Омске». Новый регион должен был стать форпостом продвижения России на юг, укрепления и развития, ранее вошедших территорий. 200 лет, в которые вместились миллионы судеб и жизней людей, создававших Омскую область. Людей, которые её строили, развивали, украшали, отдавали ей свои жизни, гордились ею и прославляли.

Губернатор Александр Бурков, открывая выставочную экспозицию, отметил: «Я от всей души поздравляю всех с юбилеем – 200-летием Омской области. Это, действительно, большой срок и богатая история. К нам ссылали декабристов, петрашевцев, народников. Каторгу в омском остроге отбывал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский». По оценке главы региона, важным событием, предопределившим судьбу Омска как областного центра, стало строительство железной дороги. Еще одним благом для Омского Прииртышья, считает Александр Бурков, стала аграрная реформа Столыпина, в результате которой население увеличилось вдвое. Тогда стали производить сельхозпродукцию, а местные зерно и масло на международных рынках потеснили самую дешевую сельскохозяйственную продукцию из Америки. «Потом были революция, Великая Отечественная война, было освоение целины, развитие нефтепереработки и освоение космоса. Это все – исторические вехи нашего региона, которые связаны с историей всего государства, - - заявил Губернатор - Хотелось бы, чтобы выставка, которую мы сегодня открываем, и сама юбилейная дата подтолкнули омичей к тому, чтобы лучше узнать историю малой родины и своей семьи. Очень важно знать свои корни. Это дает основу для веры в себя, в свою землю, свою страну», - сказал Губернатор.

На выставке посетители могут ознакомиться с материалами Исторического архива Омской области. Это официальные документы XIX века, в том числе содержащие проект первого герба, официальную переписку о назначении начальников области, автографы Губернатора Сибири М.М. Сперанского и генерал-губернатора Западной Сибири П.М. Капцевича. Наименование «Омская область» появилось, но в дальнейшем исчезло с административных карт страны. 6 апреля 1838 года Николай I подписал указ о ликвидации Омской области, при этом Главное управление Западной Сибири переводилось из Тобольска в Омск, благодаря чему город станет столицей. На выставке можно узнать обо всех последующих преобразованиях, когда наши территории входили в Акмолинскую область, Степной край, и даже Омскую губернию. Постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года вновь образуется Омская область, территория которой охватывала значительное пространство, начиналась от границ Казахстана и заканчивалась у вод Карского моря. Это была одна из крупнейших областей в СССР, включавшая в себя 67 районов. Достаточно взглянуть на карту того времени, чтобы понять, что в Омскую область вошла не только часть районов из Западно-Сибирского края, но и ряд районов из Челябинской и бывшей Обско-Иртышской областей. Великая Отечественная война показала сложность в управлении такой огромной административно-территориальной единицей. В результате проводившейся в дальнейшем политики разукрупнения, границы области приобретают современные очертания.

На выставке представлены результаты работы региона последних лет. Информация о развитии и современном состоянии сфер культуры, промышленности, медицины, образования, лесного хозяйства размещена на специальных информационных стендах в едином стилевом оформлении. Планируется, что после показа в Омске выставка пройдет в муниципальных районах, в Москве в Театре им. Евгения Вахтангова в рамках гастролей Омского государственного академического театра драмы, на выставке в Совете Федерации и Министерстве иностранных дел и на представлении региона в Торгово-промышленной палате России.