Омский минздрав перепрофилирует четыре медучреждения под ковидные

Количество ковидных коек может вырасти до 3323 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального минздрава, в Омске развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Это связано с общим ростом заболеваемости COVID-19.

Так, с 9 февраля прием пациентов вновь начнут: Областная клиническая больница, больница № 17, Родильный дом № 5. С 11 февраля, если того потребует ситуация, перепрофилируют и городскую больницу №7.

Таким образом, общее количество специализированных коек может вырасти с 2888 до 3323