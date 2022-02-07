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Общество7 февраля 2022 11:14

Омский минздрав перепрофилирует четыре медучреждения под ковидные

В помощь медикам дополнительные койки развернут в ОКБ, больнице №17, больнице №7 и роддоме №5
Виктория КОВЕРНЕВА
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Количество ковидных коек может вырасти до 3323

Количество ковидных коек может вырасти до 3323

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации регионального минздрава, в Омске развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Это связано с общим ростом заболеваемости COVID-19.

Так, с 9 февраля прием пациентов вновь начнут: Областная клиническая больница, больница № 17, Родильный дом № 5. С 11 февраля, если того потребует ситуация, перепрофилируют и городскую больницу №7.

Таким образом, общее количество специализированных коек может вырасти с 2888 до 3323