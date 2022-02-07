В Омске планируют развивать детский спорт по ММА

ММА становиться всё более популярным спортом среди молодёжи Фото: Пресс-служба администрации Омской области

О дальнейших планах в развитии федерации ММА на сегодняшней пресс-конференции, 7 февраля, рассказал омский тренер Андрей Терентьев. По словам спортсмена сейчас большие надежды возлагают на детский спорт.

Сейчас в Омске для детей работает 51 секция. Также для будущих профессионалов проводят международные тренировочные семинары.

Терентьев отметил, что очень заинтересован в развитии спортивного досуга по районам Омской области. Но, некоторые поселения не имеют нужного тренировочного состава.

К слову, по оценке тренера, девочек в секции занимается намного меньше чем мальчиков. Не смотря на это тренировочный процесс детей не отличается друг от друга.