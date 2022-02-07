Омичи Максим Фукс и Ольга Лагодная стали чемпионами мира по ММА

В чемпионате из-за COVID-19 не смогли участвовать 8 стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции победители чемпионата мира по ММА ответили на вопросы журналистов и поделились секретами своей победы.

Чемпионкой, Ольга Лагодная, стала в возрасте 42 лет. В третьем турнире чемпионата она одолела соперницу из Казахстана. Как рассказывает победительница, она родилась в спортивной семье. Жизненные обстоятельства часто отводили Ольгу от спорта, но она возвращалась и в какой-то момент серьёзно увлеклась борьбой. Свою победу она считает подарком на день рождения своего младшего сына.

Максим Фукс стал чемпионом мира среди юных участников. На пути к финалу он сломил сопротивление своих соперников в четырех предыдущих схватках. В финале парень вступил в противостояние с представителем Таджикистана Бихрузой Хуршедзоды. Максим рассказал, что хотел бы показать свои результаты на Чемпионате России.

Победа омичам далась нелегко, среди соперников были представители 56 стран. Как отмечает тренер чемпионов Андрей Тереньев , победа - это совместная работа и совершенству нет пределов.