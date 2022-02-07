Зачем блогеру нотариус

В настоящее время особой популярностью пользуется такой вид деятельности как блогерство. Блогеры активно завоевывают внимание аудитории на различных интернет-площадках своей креативностью, яркостью подачи информации, хайпом и эпатажем.

Блогер - это пользователь определенной интернет-площадки, который размещает в своем аккаунте какую-либо информацию (это могут быть фотографии, тексты, аудио, видео-файлы, а так же реклама). Блогер обладает профилем с контентом на определенную тематику, например, политика, искусство, спорт, путешествия, красота, здоровье. У каждого блогера есть своя целевая аудитория, на которую рассчитан контент.

Важно отметить, что блогерство – это не только вид творческой деятельности, но и в некоторых случаях, средство получения доходов.

Блогер начинает получать прибыль, как только набирает определенное количество подписчиков, если его контент интересен и полезен. Чем больше аудитория, то есть чем больше подписчиков, тем больше доход. Поэтому далеко не каждый пользователь может называться блогером.

Блогеры заключают договоры с рекламодателями, рекламируют товары и услуги на возмездной основе, а также рекламируют свой собственный продукт или услугу, презентуют свое творчество. Известные блогеры, или блогеры-миллионники, как правило, имеют хорошие доходы, фанатов, рекламодателей, спонсоров, а также хейтеров, то есть анти-фанатов, которые зачастую организуют хищение авторских прав, воруют информацию, распространяют ложные сведения или оскорбления и другими способами нарушают права интернет-пользователей. Так же встречается нарушение прав по обязательствам, возникшим на основании договоров, заключенных с рекламодателем и блогером.

Но не только известные «интернет-личности» становятся жертвами нарушителей. Нередко самые обычные граждане подвергаются буллингу в сети, а также сталкиваются с использованием своих фото, видео, аудио материалов другими пользователями без согласия автора.

Здесь и приходит на помощь нотариус. Зафиксировать факт нарушения прав в интернете может нотариус посредством такого нотариального действия как обеспечение доказательств.

По просьбе и в присутствии заявителя, чьи права были нарушены, нотариус осматривает электронную страницу интернет-ресурса, которая свидетельствует о факте нарушения прав, составляет об этом протокол. Помимо составления протокола с подробным описанием осматриваемой информации, нотариус делает скриншоты экрана, которые будут являться приложением к протоколу, так же это могут быть аудио и видео-файлы, которые будут записаны на цифровой носитель и приложены к протоколу. Нотариус может осмотреть как переписку в социальных сетях и мессенджерах, сайты, страницы социальных сетей, так и отдельные информационные статьи, объявления, сообщения, фото, видео, аудио материалы, размещенные в сети интернет. Важным нюансом этого нотариального действия является то, что блогер, да и любой пользователь сети интернет, чьи права были нарушены, по своему усмотрению выбирает страницы интернет-ресурсов, а также устанавливает объем осматриваемой информации, который нотариус должен отразить в протоколе. Преимуществами этого нотариального действия являются: проведение его в кратчайшие сроки, до момента возможного удаления размещенной информации нарушителем; возможность обращения к нотариусу как до обращения в суд, так и в ходе судебного разбирательства; протокол, составляемый в ходе проведения нотариального действия, не имеет срока давности, и содержит информацию на дату проведения осмотра.

Таким образом, абсолютно любой пользователь сети интернет, чьи права были нарушены, может обратиться к нотариусу за таким нотариальным действием как обеспечение доказательств.

Нотариус поможет оперативно сформировать доказательную базу для возможного судебного процесса, обеспечит сохранность и конфиденциальность информации, а также выступит гарантом защиты прав и законных интересов пользователей интернет-ресурсов.

Помощник нотариуса Камакина Марина Витальевна.