Омский регоператор оплатит разработку проектов рекультивации двух крупнейших городских свалок

Замглавы регионального министерства природных ресурсов и экологии Александр Сердюко рассказал, что регоператор нашел возможность помочь в проведении проектных работ по рекультивации Кировской и Ленинской свалок. Администрация города, ООО «Магнит», проектная организация и Минприроды Омской области заключили четырехстороннее соглашение, согласно которому регоператор обеспечит разработку проектно-сметной документации, а также оплатит все расходы по проектированию и проведению государственной экологической экспертизы. Эта работа будет завершена к концу 2022 года, и город получит в дар готовый пакет документов.

В целом отраслевое ведомство, ответственное за в регионе за мусорную реформу оценивает ее ход положительно.

«У нас нет мусорных войн как в других регионах. Поверьте, человеку, который на федеральному уровне занимался запуском этой реформы. Мы сегодня говорим о становлении отрасли обращения с ТКО, да рост болезненный, но она создаётся с нуля и есть видимые положительные результаты», - подчеркнул замминистра экологии.

В развитие новой отрасли омский регоператор привлек более 2 млрд рублей инвестиций: построены два современных мусоросортировочных завода, каждый мощностью 200 000 тонн ТКО обработки в год. Сегодня промышленную сортировку на них проходит 70% городского мусора. До реформы сортировка отходов в Омске не велась. Также за счет средств инвесторов, не закладывая расходы в тариф, регоператор установил порядка 20 000 контейнеров. Муниципалитеты построили более 5 000 новых контейнерных площадок и оборудовали их контейнерами.

Процент износа автопарка, работающего на вывозе мусора, в 2019 году достигал 90%. Региональный оператор помог транспортным компаниям провести обновление и сегодня к вывозу отходов привлечена современная специализированная техника, соответствующая всем требованиям законодательства. В регионе создано более 1000 новых рабочих мест.

Как отметил генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян, охват населения услугой по вывозу ТКО за три года работы регионального оператора вырос с 46% до 98%. Собираемость платежей за обращение с ТКО в Омской области одна из самых высоких по стране и достигает 90%. Для реформы, которая изначально вызвала к себе резко негативное отношение населения, это очень хороший показатель.

Огромная работа была проделана региональным Министерством природных ресурсов и экологии по ликвидации несанкционированных свалок. В рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» уже ликвидированы свалки в Нижнеомском, Нововаршавском, Таврическом и Калачинском районах Омской области. Начаты работы по ликвидации свалок на территориях Азовского, Кормиловского, Москаленского, Омского, Седельниковского и Тюкалинского районов. Очищенные от отходов территории используются для хозяйственных нужд. Например, в Нововаршавском районе на участке, очищенном от мусора, в рамках инвестпроекта «Солнечная электростанция» Нововаршавская СЭС установила солнечные батареи.

Что касается полигонов, до начала реформы в Омской области был всего один законный объект по приему ТКО – в Называевске. Сегодня их 17, туда направляются отходы из сельских районов и с городских мусоросортировочных заводов. Кроме того, эти объекты используют для вывоза несанкционированных свалок, 14 объектов из 17 обслуживаются специализированными организациями. На полигонах есть ограждения по периметру территории, вагончики для работников, полигоны также оборудованы шлагбаумами на въезде и дезваннами для мусоровозов, которые используются в теплое время года. Чтобы при разгрузке и складировании мусор не разлетался рабочие используют переносные сетчатые ограждения.

В Кормиловском, Нововаршавском, Павлоградском, Таврическом, Саргатском, Марьяновском, Москаленском и Черлакском районах полигоны оборудованы видеонаблюдением. В 2021 году не было допущено ни одного серьезного возгорания на объектах. На всех 14 полигонах круглосуточно работают сторож, учётчик, который ведет весовой контроль, есть охрана. Поступающий мусор укладывается слоями по специальной схеме, каждый слой уплотняется бульдозером и просыпается техногрунтом. Ежемесячно с сотрудниками проводится инструктаж, все объекты оснащены противопожарным инвентарём, поэтому возгораний нет.

Компании-эксплуатанты также ведут мониторинг окружающей среды в рамках утвержденной законом Программы. В нее входят пробы атмосферного воздуха, почвы, шумового воздействия и подземных вод. Превышения концентраций по результатам проводимых исследований не обнаружено ни на одном из объектов. Важно, что после получения статуса межмуниципального полигона их можно заявить в федеральную программу рекультивации.

Не остался без внимания и вопрос с сортировкой мусора. В Омске ежегодно генерируется около 500 тысяч тонн ТКО. Из этого объема на заводскую сортировку отправляется порядка 70%. И все, что сортировщикам удается выбрать на ленте получает вторую жизнь – уходит на переработку. Омское вторсырье закупают в том числе и местные переработчики, которые делают из него: ведра, поддоны для рассады, мусорные пакеты, мешки, тротуарную плитку.

В 2021 на омских мусоросортировочных заводах было отобрано около 200 тонн алюминиевых банок, почти 1000 тонн пластика, 772 тонны пластиковой тары из-под хозяйственных жидкостей, 2 500 тонн ветоши, 155 тон алюминиевых банок, 2 197 тонн макулатуры, 1000 тонн жестяных банок и 2 600 тонн стекла. Если перевести в КАМАЗы, то получится 3 550 машин! Раньше все это просто бы закопали в землю, сотни лет этот мусор, разлагаясь, отравлял бы воздух и почву, но благодаря работе двух мусоросортировочных заводов эти отходы получили вторую жизнь. Внедрение раздельного сбора отходов позволит направить в переработку еще большее количество отходов.

Ещё одно достижение, которым регион может гордиться – это легализация коммерческих отходов. До реформы многие предприниматели либо вообще не платили за мусор, так как выбрасывали его в контейнеры многоквартирных домов, особенно если магазин или офис находились в здании жилого дома, либо нанимали возчика, который увозил этот мусор в неизвестном направлении. С 2019 года по закону юрлица должны заключать договор с региональным оператором на вывоз мусора, и работа в этом направлении ведётся постоянно. Порядка 70% городских предпринимателей, сегодня утилизируют отходы законно.