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Общество7 февраля 2022 7:45

Омские водители имеют по 500 неоплаченных штрафов

Их не пугают даже суровые санкции, вплоть до ареста
Виктория КОВЕРНЕВА
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Интересно, как далеко зайдут омские нарушители

Интересно, как далеко зайдут омские нарушители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый день автомобилисты в Омске нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщают сотрудники ГИБДД и приводят статистику должников по штрафам.

Как известно, по закону нарушителям даётся 60 дней на добровольное погашения штрафа. Но, не все оплачивают задолженность сразу. Среди нарушителей есть рекордсмены: в Омской области 11 водителей имеют от 100 до 500 неоплаченных штрафов.

- Информация по всем штрафам направлена службу судебных приставов-исполнителей для взыскания средств в принудительном порядке , - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Система «Поток+» помогает органам находить злостных неплательщиков. С начала 2022 года судебные приставы изъяли 6 автомобилей за неоплаченные штрафы.

Госавтоинспекция напоминает, что за неуплату водителям грозит штраф в двойном размере от неоплаченного, арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.