В Омской области ищут новых министров для включения в кадровый резерв

В комиссию по отбору будет входить 11 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правительство Омской области и аппарат губернатора объявили о поиске кандидатов для включения в кадровый резерв на высокие должности. Будут рассматриваться кадры на пост вице-губернатора, руководства для министерств здравоохранения, а также строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Также формируется состав сотрудников для нескольких должностей замминистра - по линии минпрома, минсельхоза, министерства региональной безопасности. Активно идёт выбор на пост первого замглавы министерства культуры Омской области. Приём документов открыт на должности заместителей в минздраве.

Но, стоит отметить, что в подготовленном документе прописано «для возможного замещения». А значит нельзя утверждать, что открываются уже сами вакансии.

Возраст кандидатов должен быть от 25 до 50 лет. Также важно наличие высшего образования и наличие стажа управленческой работы в госорганах РФ стажем от 3-х лет.

Прием документов будет открыт около месяца - с 7 февраля до 4 марта 2022 года.