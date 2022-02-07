ВТБ в Омске: на 20% выросли выдачи розничных кредитов

По итогам 2021 года банк ВТБ предоставил жителям Омской области заемных средств на сумму более 26 млрд рублей, что на 21% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка по итогам года увеличился на 28%, до 45,8 млрд рублей.

Более половины объема продаж приходится на жилищное кредитование. По сравнению с 2021 годом выдача ипотеки выросла на треть, до 13,8 млрд рублей. В отчетном периоде жители Омской области оформили в ВТБ 6 тысяч кредитов на покупку недвижимости. Программы господдержки, комфортные ставки по кредитам и рефинансированию, а также цифровизация процесса подачи документов и одобрения ипотечных заявок оказали существенное влияние на спрос у ипотечных заемщиков.

Потребительские кредиты по популярности заняли второе место: по итогам года банк предоставил жителям региона более 18,5 тысяч кредитов наличными на сумму 11,9 млрд рублей, что на 21% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Доступные условия по продукту, а также развитие цифровых каналов способствовали росту выдач потребительских кредитов.

В сегменте автокредитования объем выдач увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом, средний чек кредита на покупку авто превысил 1 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались автомобили отечественных производителей, лидером продаж стал автомобиль LADA, далее по популярности заняли места автомобили марок Hyundai и KIA. Пик продаж пришелся на конец первого – начало второго кварталов.

Управляющий ВТБ в Омской области Дмитрий Ким: «2021 год стал годом высокого спроса на кредитование, который был обусловлен, в том числе, рекордно низкими ставками на рынке. Омичи улучшали свои жилищные условия, приобретали автомобили, совершали крупные покупки. Важную роль сыграла господдержка кредитования, а также развитие цифровых сервисов, которые упростили сам процесс оформления займов. Перспективы развития розничного кредитования мы связываем, в первую очередь, с дальнейшей цифровизацией кредитования. Многое будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России. В части ипотечного направления мы ожидаем новый виток развития, связанный с приходом на омский строительный рынок федеральных игроков. Большое значение будет иметь решение Правительства по ипотеке с господдержкой».

Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г.

Банк ВТБ (ПАО).