Губернатор Омской области и председатель Заксобрания поздравили жителей региона с 200-летием Омской области

Александр Бурков и Владимир Варнавский поздравляют жителей региона с 200-летием Омской области.

- Нам есть чем гордиться и о чем рассказывать! В летописи нашего региона множество страниц. Обращаясь к ним, испытываешь чувство уважения ко всем, кто творил историю Омской области. Хотелось бы, чтобы юбилейная дата для всех омичей стала хорошим поводом лучше узнать историю своей родины и своей семьи. Дорогие земляки, с юбилеем! Желаем вам мира, добра и успехов!, – отмечается в поздравлении первых лиц региона.

Впервые Омская область появилась на карте Российской Империи в 1822 году в ходе реформ М.М. Сперанского. 26 января 1822 года (7 февраля - нового ст.) Александр I подписал Указ «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления». В составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства учреждалась Омская область.