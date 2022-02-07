Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 5:17

В Омском аэропорту самолёт совершил аварийную посадку

Пассажиров этого рейса доставят на резервном самолёте
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Посадка прошла успешно

Посадка прошла успешно

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 7 февраля, в Омском аэропорту самолёт авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку. Авиалайнер выполнял рейс из Москвы в Горно-Алтайск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Омск Центральный, на борту почувствовали запах горелой проводки в салоне.

- Сегодня утром в процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета. Посадка прошла успешно, у нас была задействована аварийно-спасательная команда. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, технические службы приступили к осмотру самолета, - рассказали в пресс-службе.

Известно, что пассажиров в пункт назначения доставит запасной самолёт.