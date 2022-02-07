Пропавшая жительница Марьяновского района Омской области была найдена мёртвой

Известно, что у женщины осталась 3-летняя дочь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшее воскресенье, 6 февраля, в пресс-службе полиции рассказали, что тело пропавшей в Марьяновском районе женщины было найдено. Правоохранительные органы обнаружили его вблизи посёлка Мельничный Омского района.

Напомним, Олеся Шарипова проживала в Марьяновке. О её пропаже в районный отдел полиции обратился муж женщины. Он сообщил, что жена отправилась на работу утром, 27 января, и так и не вышла на связь.

Поиски погибшей продолжались на протяжении двух недель. Полицейские предполагают, что женщина решила автостопом добраться до Омска. Также известно, что у погибшей была возможная болезнь эпилепсия, об этом сообщила знакомая погибшей в паблике «Инцидент Омск».