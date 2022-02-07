Омские абоненты «Ростелекома» в прошлом году обменяли на подарки почти 7 миллионов бонусов

Абоненты «Ростелекома» в Омской области в прошлом году потратили на подарки 6 миллионов 984 тысячи бонусов. Больше всего омичей интересовала скидка на домашний интернет: этим предложением воспользовалась половина участников программы лояльности. Кроме того, абоненты компании тратили баллы на дополнительные телеканалы в цифровом видеосервисе Wink и расширенные опции в интерактивном телевидении, на подключение услуги «Антивирус» и на покупку дополнительных возможностей в онлайн-играх.

Для регистрации в программе лояльности «Бонус» абонентам «Ростелекома» нужно авторизоваться в Едином личном кабинете и подтвердить свое участие. После этого пользователь сразу получит первые 200 баллов. Дальше бонусы будут начисляться не только за оплату услуг провайдера, но и за покупки у партнеров проекта. Например, баллы можно получить за заказ в интернет-магазинах AliExspress и Lamoda, за покупки в сетях «М. Видео» и «Л’Этуаль», а также за чтение книг в сервисе «ЛитРес».

«Участников программы «Бонус» в Омской области с каждым годом становится все больше, потому что благодаря накопленным баллам наши абоненты могут экономить на услугах и получать скидки от партнеров. Пользователи сами решают, куда им выгоднее потратить бонусы: заплатить за интернет, подписаться на спортивные ТВ-каналы или бесплатно поговорить по межгороду», — отметил директор Омского филиала компании «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Для участников программы лояльности до конца февраля действует акция, благодаря которой можно получить скидку до 1 000 рублей при покупке умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Маруся от компании VK. Гаджет позволяет управлять голосом «Умным домом» и видеосервисом Wink от «Ростелекома»: Маруся включит фильмы или сериалы, переключит каналы без пульта, изменит громкость или просто поболтает.

Подробную информацию о программе лояльности «Бонус» можно узнать на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 1000 800.