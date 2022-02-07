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Общество7 февраля 2022 4:28

Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин прилетел в Омск

Одной из целей визита станет посещение городской свалки
Виктория КОВЕРНЕВА
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Предполагается, что Демешин должен побывать на стройке «Арены Омск»

Предполагается, что Демешин должен побывать на стройке «Арены Омск»

Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации КП-Омск, в воскресенье, 6 февраля, в Омск прибыл заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

Как пишут омские СМИ, целью визита должны стать вопросы участия замгенпрокурора в заседании, где подведут итоги работы омской прокуратуры в 2021 году. А также Демешин должен побывать на стройке «Арены Омск» и проверить одну из городских свалок.

Напомним, замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин курирует работу надзорного органа по Сибирскому федеральному округу.