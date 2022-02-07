Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин прилетел в Омск

Предполагается, что Демешин должен побывать на стройке «Арены Омск» Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации КП-Омск, в воскресенье, 6 февраля, в Омск прибыл заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

Как пишут омские СМИ, целью визита должны стать вопросы участия замгенпрокурора в заседании, где подведут итоги работы омской прокуратуры в 2021 году. А также Демешин должен побывать на стройке «Арены Омск» и проверить одну из городских свалок.

Напомним, замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин курирует работу надзорного органа по Сибирскому федеральному округу.