С понедельника школьники Омской области уходят на «дистан»

Для перевода детей на «удаленку» в классе должно заболеть не менее 20% учеников Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Школьные классы и группы в детских садах не будут закрывать на карантин, если заболеет менее 20% детей. Такую рекомендацию разработал федеральный Роспотребнадзор и сегодня, 6 февраля, она вступила в силу.

В Омской области это правило начнет действовать не раньше 21 февраля, так как с завтрашнего дня, 7 февраля, школьники с 1 по 8 и 10 классы уйдут на дистанционное обучение. Решение было принято региональным оперштабом. Связана эта мера с высокой заболеваемостью учеников.

Напомним, ранее для вывода школьников и дошкольников на «удаленку», достаточно было лишь одного заболевшего ребенка. Теперь работать образовательные учреждения будут по новым санитарным требованиям.