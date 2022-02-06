Мэрия опубликовала список самых аварийных участков Омска

Горадминистрации останется всего лишь найти средства на безопасность водителей и пешеходов Фото: Иван Макеев

Мэрия Омска опубликовала перечень аварийно-опасных дорог по итогам 2021 года. За год специалисты определили участки, на которых чаще всего происходят аварии с пострадавшими или погибшими.

Таких участков оказалось 61. Среди самых популярных: пересечение проспект Карла Маркса и улицы Масленникова. За год там произошло 10 ДТП. В них пострадали 36 человек.

Еще одним излюбленным местом омских лихачей оказался перекресток улиц Конева и 3-я Енисейская. Там за год произошло девять ДТП с 11 пострадавшими. Аналогичные показатели на пересечении Красного Пути и Интернациональной. Здесь зафиксировано девять аварий и 10 пострадавших.

В течение месяца дептранс и департамент городского хозяйства должны разработать стратегию для усиления безопасности на всех обнаруженных опасных участках.