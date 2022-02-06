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Общество6 февраля 2022 6:57

В Омске обнаружен новый штамм коронавируса стелс-омикрон

Новые разновидности вируса вызывают высокую температуру у заболевших
Виктория КОВЕРНЕВА
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Многие пациенты во время болезни отмечают потерю вкуса, головные боли и даже расстройство желудка

Многие пациенты во время болезни отмечают потерю вкуса, головные боли и даже расстройство желудка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стелс-омикрон и другие разновидности нового штамма коронавируса обнаружили в Омске. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал директор научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций Николай Рудаков.

По словам специалиста, сейчас в регионе, в основном, выявляется заболеваемость именно штаммом «омикрон», но и штамм «дельта» полностью не исчез.

- Сейчас встречается не первичный омикрон, а его разновидности. Так называемые «сестринские веточки»: «стелс» и прочие. Это по предварительным данным более инвазивный вирус, дает более высокую температуру, – пояснил Николай Рудаков.

К слову, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Омской области бьёт новые рекордны. Накануне региональный минздрав зафиксировал более двух тысяч новых пациентов за сутки.

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