В Омске обнаружен новый штамм коронавируса стелс-омикрон

Многие пациенты во время болезни отмечают потерю вкуса, головные боли и даже расстройство желудка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стелс-омикрон и другие разновидности нового штамма коронавируса обнаружили в Омске. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал директор научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций Николай Рудаков.

По словам специалиста, сейчас в регионе, в основном, выявляется заболеваемость именно штаммом «омикрон», но и штамм «дельта» полностью не исчез.

- Сейчас встречается не первичный омикрон, а его разновидности. Так называемые «сестринские веточки»: «стелс» и прочие. Это по предварительным данным более инвазивный вирус, дает более высокую температуру, – пояснил Николай Рудаков.

К слову, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Омской области бьёт новые рекордны. Накануне региональный минздрав зафиксировал более двух тысяч новых пациентов за сутки.