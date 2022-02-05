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Общество5 февраля 2022 6:17

Омский минстрой лихорадит: вслед за задержанием зама за взяточничество состоялся суд над министром Заевым

Его обвинили в нарушении условий предоставления межбюджетный трансфертов по программе «Безопасные и качественные дороги»
Наталья ВИРКУНЕН
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Сам министр не раз отмечал, что, как правило, сложности в выполнении нацпроектов случаются из-за слабых подрядных организаций. Сильных в регионе - по пальцам пересчитать.

Сам министр не раз отмечал, что, как правило, сложности в выполнении нацпроектов случаются из-за слабых подрядных организаций. Сильных в регионе - по пальцам пересчитать.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как сообщил «СуперОмск», 4 февраля состоялось судебное заседание по жалобе на постановление об административных нарушениях, главным «действующим лицом» которого является глава регионального минстроя Антон Заев.

Речь идет о статье 15.15.3 ч.3 кодекса об административных правонарушениях, а именно «нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов».

В 2019 году из 20 автодорог, внесенных в план ремонта по региональному проекту «Дорожная сеть», введено в эксплуатацию только 14. За это министру строительства Омской области грозит наказание. В лучшем случае - штраф, в худшем - дисквалификация.

Дело рассматривает Центральный районный суд. Пока судья Ольга Феоктистова назначила следующее судебное заседание.

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