Омский минстрой лихорадит: вслед за задержанием зама за взяточничество состоялся суд над министром Заевым

Сам министр не раз отмечал, что, как правило, сложности в выполнении нацпроектов случаются из-за слабых подрядных организаций. Сильных в регионе - по пальцам пересчитать. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как сообщил «СуперОмск», 4 февраля состоялось судебное заседание по жалобе на постановление об административных нарушениях, главным «действующим лицом» которого является глава регионального минстроя Антон Заев.

Речь идет о статье 15.15.3 ч.3 кодекса об административных правонарушениях, а именно «нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов».

В 2019 году из 20 автодорог, внесенных в план ремонта по региональному проекту «Дорожная сеть», введено в эксплуатацию только 14. За это министру строительства Омской области грозит наказание. В лучшем случае - штраф, в худшем - дисквалификация.

Дело рассматривает Центральный районный суд. Пока судья Ольга Феоктистова назначила следующее судебное заседание.