Федералы не дали кредит на достройку аэропорта Омск-Федоровка

Первые объекты аэропорта Омск-Федоровка были построены 35 лет назад. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Напомним, что осенью 2021 года омские власти заявляли о своем твердом намерении достроить печально известный аэропорт Омск-Федоровка. Дорогостоящий проект частично планировали завершить за счет дешевого федерального кредита. Правительство Омской области направило тогда заявку на получение почти 14 млрд рублей. Деньги должны были пойти на строительство взлетной полосы и навигационных систем объекта.

Накануне же в интервью агентству «Интерфакс» глава региона Александр Бурков сообщил, что заявку отклонили.

- Взлетно-посадочная полоса и аэронавигационное оборудование могут находиться только в государственной собственности. Их строительство по нынешним ценам обойдется в сумму чуть больше 30 млрд рублей, силами регионального бюджета этого не потянуть. Нам нужен или капитальный грант, или инфраструктурный бюджетный кредит, который могло бы дать федеральное правительство. Заявку на инфраструктурный кредит мы подавали, но, к нашему сожалению, при их распределении правительственной комиссией учитывается срок готовности объекта. Это должен быть 2024 год, но наш проект более долгосрочный, построить такой объект за это время мы не успеем, — рассказал губернатор.

Но от своей идеи губернатор все равно не отказывается, поиск источников финансирования продолжается по сей день.