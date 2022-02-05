Омский губернатор Бурков поручил проверить работу комиссий по делам несовершеннолетних

Один из громких случаев произошел в Омске накануне: 9-месячного малыша избивал сожитель матери ребенка Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске прошло заседание по обеспечению правопорядка. Представители координационного совета в составе губернатора и органов внутренних дел обсудили животрепещущую тему: тяжкие преступлений, совершаемые несовершеннолетними.

По подсчетам, только с начала года уже произошел ряд резонансных преступлений, совершенных подростками, а также увеличилось количество детей, пострадавших от рук взрослых. Поэтому губернатор Омской области Александр Бурков поручил проверить работу комиссий по делам несовершеннолетних.

- Контролирующих органов у нас хватает. Это и полиция, и школы, и органы опеки, различные общественные институты. Но, к сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. И это говорит о том, что дело не в количестве надзорных контролирующих органов, а в качестве работы, качестве проведения профилактических мероприятий. Нужно детально разобрать причины произошедшего и определиться, как нам усилить профилактическую работу, чтобы сберечь наших детей, – подчеркнул Бурков.

Также приняты решения предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий досуговой и трудовой занятости детей.