В Омске в Амуре-2 построят еще два новых микрорайона

Встреча представителей городской и областной администрации с застройщиком Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Правительство омского региона получит около 17 тыс. кв. м жилья, которое сможет передать детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Это будет возможным после строительства двух новых микрорайонов в Амуре-2. Об этом сегодня сообщили в областном правительстве.

Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Александр Бурков и руководство строительной компании «Стройбетон».

Известно, что проект будет реализован в течение 10 лет. Под комплексную застройку отдадут 85 га земли, на которых должно появиться не менее 300 тыс. кв. м жилья. В микрорайонах планируется обустроить 6 тыс. квартир и построить два детских сада на 620 мест. Стоимость проекта составит 25,5 млрд рублей.

- Он будет реализован в течение 10 лет. Омичи получат 6 тыс. квартир. Мы уже начали проектирование двух социальных объектов - двух детских садиков по 310 мест, и уже в этом году будем готовы передать эти проекты городу. В этом году мы будем вести только проектные работы, в следующем году мы выходим уже на строительство, - отметил генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин.