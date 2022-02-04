Замминистра строительства Сычев признал вину и попросился под домашний арест

Суд отказал обвиняемому в домашнем аресте из-за опасений следователей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доводы следствия о заключении под стражу замминистра строительства Омской области Владимира Сычева суд счел убедительными. Сам обвиняемый в получении взятки в размере 1,5 млн рублей сознался. Об этом сегодня рассказали в следственном комитете Омской области.

Сычеву вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ, получение взятки. А руководителю компании, который таким образом решил войти под покровительство чиновника, Дмитрию Шестакову предусмотрена часть 5 статьи 291 УК РФ, дача взятки.

Сейчас чиновник взят под арест сроком на два месяца. Хотя он просил суд избрать ему меру пресечения на домашний арест.

- Владимир Сычев обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей и скрыться от органов следствия и суда, - пояснили следователи.

Напомним, по версии следствия Владимир Сычев получил от Дмитрия Шестакова взятку в особо крупном размере в сумме - более 1,5 миллионов рублей за покровительство деятельности коммерческой организации. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.