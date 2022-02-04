В Омске спортивные школы работаю на «дистанте»

В нашем городе функционируют 22 спортивные школы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Занятия в спортивных школах посещают только дети, которые находятся на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства. Об этом сегодня, 4 февраля, рассказали в департаменте спорта.

По словам специалистов, образовательный процесс у других обучающихся устроен в дистанционной форме.

Напомним, что по решению оперштаба все школы с 7 февраля переводятся на дистанционное обучение. Секции и другие спортивные учреждения перешли на дистант раньше.