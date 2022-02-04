Жители Омска подкармливают птиц в парке «Птичья гавань»

Один из участников украсил деревянную кормушку методом выжигания Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 50 кормушек для птиц, зимующих в нашем регионе, смастерили юные омичи. Все они разместились в парке «Птичья гавань».

Своего рода помощь для пернатых организовала администрация Кировского округа. Благотворительная акция «Зернышко в ладошке» проходит ещё и как конкурс.

В нем всего три этапа, в первом из которых ребята изготавливают кормушки и скворечники.

- Важно, что родители поддержали ребят и тоже активно включились в работу по изготовлению кормушек, – рассказала специалист отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Кировского округа Юлия Майстришина.

С 30 января дети наблюдают за гостями своих домиков, и пишут рассказы о них. Награждение участников состоится 1 апреля в Международный день птиц в парке «Птичья гавань».