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Общество4 февраля 2022 11:51

Жители Омска подкармливают птиц в парке «Птичья гавань»

Для удобства дети построили более 50 оригинальных кормушек
Виктория КОВЕРНЕВА
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Один из участников украсил деревянную кормушку методом выжигания

Один из участников украсил деревянную кормушку методом выжигания

Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 50 кормушек для птиц, зимующих в нашем регионе, смастерили юные омичи. Все они разместились в парке «Птичья гавань».

Своего рода помощь для пернатых организовала администрация Кировского округа. Благотворительная акция «Зернышко в ладошке» проходит ещё и как конкурс.

В нем всего три этапа, в первом из которых ребята изготавливают кормушки и скворечники.

- Важно, что родители поддержали ребят и тоже активно включились в работу по изготовлению кормушек, – рассказала специалист отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Кировского округа Юлия Майстришина.

С 30 января дети наблюдают за гостями своих домиков, и пишут рассказы о них. Награждение участников состоится 1 апреля в Международный день птиц в парке «Птичья гавань».