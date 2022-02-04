Александр Бурков: газоснабжение севера Омской области должно быть бесперебойным

В интервью интерфаксу губернатор Омской области Александр Бурков сказал следующее:

- В 2019 году я уже понял, что ситуация критическая, наши три района могут вообще остаться без газа. Мы начали своими силами ремонт 6-й скважины, а параллельно стали переводить потребителей на электротермию и другие альтернативные источники отопления.

К сожалению, службы сработали недостаточно четко, и в новый 2021-й год у нас случилась чрезвычайная ситуация - давление газа упало, началось отключение. Нам пришлось экстренно обеспечивать людей конвекторами, потом в январские праздники в аварийном режиме устанавливали в каждую квартиру электрокотлы».

«Поэтому в начале 2021 года я обратился лично к Алексею Борисовичу Миллеру с просьбой оказать нам спонсорскую помощь, и компания «Газпром» в очередной раз пошла нашему региону навстречу. Кроме того, что они выделили нам 180 млн рублей, они помогли специалистами, пригнали технику. И с августа до конца декабря проводили геологоразведку, бурение, капитально отремонтировали и запустили 6-ю скважину.

Теперь объем добычи в этой скважине позволяет нам полностью обеспечить потребности в газоснабжении всех трех районов. 14 января мы завершили подключение абонентов в Тарском районе, 18 января – в Знаменском, 19 января – в Тевризском. В общей сложности к сетям газораспределения подключено сейчас больше 2 тыс. абонентов. Среди них семь социальных объектов, это школы и больницы, и планируем в этом году подключить еще 35 юридических лиц, в том числе производственные объекты, которые также имели газовые котлы и готовы сегодня переходить на дешевое голубое топливо.

По прогнозам геологической разведки, с учетом текущих объемов потребления, газа на месторождении хватит минимум на пять лет. А значит, весь север будет обеспечен газом до введения в эксплуатацию магистрального газопровода Большеречье-Тара, строительство которого в рамках областной программы газификации будет вести «Газпром».