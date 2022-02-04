За благоустройством территории у «Арены Омск» будут следить пристальнее

Возможно, новая арена станет одной из площадок проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Фото: Инстаграм Сергея Шелеста

Строительство ледового дворца «Арена Омск» проинспектировали мэр Омска Сергей Шелест и гендиректор ХК «Авангард» Сергей Белых.

На сегодняшний день готовность спортивного комплекса составляет более 50%. Этот объект должен стать одной из ключевых площадок проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. При этом, благоустройство территории вокруг арены сейчас легло на плечи администрации города.

Как раз на встрече был рассмотрен график проведения этих работ. Чиновники отметили, что несмотря на масштабность, нужно закончить строительство до осени 2022 года. За соблюдением графика будет вестись особый контроль.

- Сейчас мы ждем логистики с точки зрения парковочных мест и работы с такси – это большая задача, так как спорткомплекс рассчитан на 12 тысяч мест. И мы рассчитываем, что по возвращении в Омск мы сделаем все для того, чтобы город встретил нас в соответствии с ожиданиями, чтобы полная арена по окончании матчей оперативно освобождалась, поэтому будут необходимы выделенные места для агрегаторов такси, — озвучил генеральный директор Сергей Белых.