Александр Бурков считает, что у Омской области большой инвестиционный потенциал

В интервью интерфаксу губернатор Омской области Александр Бурков поделился своим видением того, как повысить инвестиционную привлекательность региона, рассказал о перспективах строительства северный обход Омска, который свяжет Тюменскую и Новосибирскую трассы с выходом на Казахстан в сторону Павлодара и сообщил, что север Омской области обеспечен бесперебойным газоснабжением до прихода «большого газа».

- Мы, со своей стороны, стараемся не только максимально упрощать для инвесторов процесс входа в Омскую область, но и активно используем различные инструменты господдержки, которые предполагаются на федеральном уровне, - сказал Александр Бурков. - В том числе с помощью привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов. Так, в прошлом году региону была одобрена заявка на 4,3 млрд рублей, которые мы планируем направить на строительство объектов электроснабжения в ОЭЗ, а также развитие дорожной и транспортной инфраструктуры новых жилых районов. И сегодня нам удается привлекать бизнес к реализации проектов в разных направлениях экономики. А это новые высокотехнологичные рабочие места, налоговые поступления, развитие инфраструктуры. Уверен, что все это вкупе даст импульс для нового витка развития нашего региона и, что немаловажно, станет сдерживающим фактором для молодежи, которая сможет получить высокооплачиваемую работу и комфортные условия жизни в Омской области.