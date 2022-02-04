В Омске с 1 апреля начнут принимать заявления для поступления в первый класс

В 2021 году в школах Омска обучались 15 868 первоклассников Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии города Омска обозначили числа для приёма заявлений в первый класс. С 1 апреля документы могут подавать родители детей которые закреплены на территории проживания.

В департаменте образования уточнили, что порядок очередности будет действовать на всех детей. В первую очередь принимаются дети льготных групп, затем дети чьи братья и сёстра уже учатся в данной школе. Дети живущие на территории, закрепленной за учебным заведением принимаются в последнюю очередь.

Для первоклашек, которые не проживают на закреплённой территории заявления начнут принимать с 6 июля 2022 года.

В первый класс смогут пойти дети достигшие возраста 6,5 лет.

- Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит 8 лет, принимаются на обучение на основании документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии указанных документов зачисление осуществляется с разрешения департамента, - отметила пресс-служба мэрии Омска.

Для подачи заявления при себе должен перечень документов, который можно уточнить в образовательном учреждении.