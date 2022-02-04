В Омске председателем общественного совета при регоператоре избран Александр Лихачев

В первом заседании приняли участие представители правильства и городской администрации. Фото: Ковернева Виктория

В Омске в эти минуты проходит первое заседание общественного совета при региональном операторе ООО "Магнит". В ходе мероприятия председателем общественной организации избран Александр Лихачев.

Создание совета, как подчеркнул Лихачев, необходимо для каждой компании, работающей в сфере ЖКХ. Это продиктовано федеральным законодательством.

Что касается своего назначения, Александр Лихачев пообещал, что трижды в год будет лично организовать экологические субботник и с участием всех членов совета. И дважды в год общественниками будет проводиться рейды по незаконным свалкам.