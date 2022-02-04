Александр Бурков поприветствовал омских спортсменов в своем инстаграме

"В Омской области выросло немало спортсменов, вписавших свои имена в летопись Олимпийских игр, - написал Омский губернатор. - В этом году в Пекине будут выступать четверо представителей нашего региона. Все они очень перспективные, сильные спортсмены. Конькобежец Павел Ситников не раз побеждал на соревнованиях международного уровня и уже был участником предыдущих Олимпийских зимних игр в возрасте 19 лет.

Хоккеисты, несмотря на молодость, очень сильные игроки, которые в прошлом году завоевали Кубок Гагарина. Мы верим, что на Олимпиаде они выступят достойно, выложатся на 100 %.

Желаю нашей сборной, которой снова придётся выступать под флагом Олимпийского комитета России, не сдаваться, бороться до конца. Уверен, победит сильнейший, и среди лидеров обязательно окажутся россияне!

Буду смотреть соревнования по фигурному катанию, где наши спортсмены считаются сильнейшими на планете, биатлон, шорт-трек и, конечно же, любимый омичами хоккей. Вперёд, Россия!"