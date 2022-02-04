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Общество4 февраля 2022 8:33

В Омске садик в микрорайоне «Рябиновка» должны открыть после 7 лет строительства

Мэр города установил сроки до 15 апреля
Виктория КОВЕРНЕВА
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Мэр лично проинспектировал ход строительства. Фото: Инстаграм Сергея Шелеста

Мэр лично проинспектировал ход строительства. Фото: Инстаграм Сергея Шелеста

Стало известно, что детский сад в микрорайоне «Рябиновка» должен открыться до 1 июня. Но, мэр города Сергей Шелест распорядился приложить все усилия и сократить сроки до 15 апреля.

При этом, объекту ещё необходимо получить лицензию в Министерстве образования и заключение Роспотребнадзора о готовности к использованию помещения.

Напомним, детский сад в микрорайоне «Рябиновка» начали застраивать в 2015 году. Из-за технических нарушений и смены подрядчика открытие и распределение мест в садике затягивалось.

- Ситуация плачевная. Оптимально было бы снести старое здание и построить новую школу, но градостроительные нормы не позволяют. Заходим в капремонт, — написал в своём Instagram-аккаунте Сергей Шелест.

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