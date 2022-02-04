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Происшествия4 февраля 2022 7:56

Под Омском задержали томичей с крупной партией наркотиков

Вещества планировались к распространению на территории омского региона
Виктория КОВЕРНЕВА
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Полицию о перевозке партии наркотиков осведомили заранее. Фото: стоп кадр видео УМВД России по Омской области

Полицию о перевозке партии наркотиков осведомили заранее. Фото: стоп кадр видео УМВД России по Омской области

По информации омской полиции, в Тюкалинске задержан автомобиль, направлявшийся из Томска в Омск. Оперативники совместно с бойцами спецназа «Гром» изъяли у двух 29-летних томичей крупную партию наркотиков.

Фасованные вещества перевозились в багажнике легкового автомобиля. Наркокурьеры собирались распространить их в Омске путём организации тайников-закладок.

- Проведённая экспертиза показала, что злоумышленники везли самые разнообразные наркотики: 236 г N-метилэфедрона, 332 г гашиша, 75,3 г каннабиса, 78,75 г мефедрона, 194 г амфетамина, кокаин и тропакокаин – 9,57 г, - рассказали в УМВД России по Омской области.

Полиция уже возбудила два уголовных дела, а задержанных заключили под стражу. Ведется следствие.

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