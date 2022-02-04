В Омске улицу Крупской расширят до четырёх полос

в Омске уже отремонтировано около 4,4 млн кв. метров дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорогу по улице Крупской расширят до четырёх полос. Сейчас для этого мэрия города Омска объявила поиск подрядчика на реконструкцию дорожного полотна.

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» срок выполнения работ установлен до конца сентября 2022 года. Работы будут вестись от улицы Крупской до улицы Лукашевича.

Стоимость проекта будет составит около 230 млн рублей. В департаменте строительства считают, что ремонт дороги улучшит и ускорит движение водителей. Отметим, итоги конкурса будут известны 15 февраля.