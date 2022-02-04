Шелест сократил должность директора департамента строительства мэрии Омска

О дальнейших назначениях пока информации нет Фото: пресс-служба администрации города Омска

Постановлением, подписанным мэром Сергеем Шелестом, сокращена должность директора департамента строительства. Напомним, что возглавлял эту городскую структуру Сергей Мякинин.

Согласно новой структуре работы мэрии Омска один из вице-мэров должен занимать еще и должность директора департамента строительства. По мнению избранного мэра, такой «откат» в прошлое был необходим для развития капитального строительства.

Кто станет тем самым вице-мэром, который будет курировать все городские стройки и что станет с предыдущим руководителем, - об этом пока мэрия официальных заявлений не делает.