В Омской области в 2021 году введено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья

«В 2021 году введено на 18,1 % больше жилья, чем в 2020 году. В целом по строительному рынку за 11 месяцев прошлого года экономическая ситуация сложилась на уровне прошлого года. Объем выполненных работ составил 96,2 млрд рублей», – уточнили в омском Минэкономики.

Напомним, Губернатор области Александр Бурков на Петербургском экономическом форуме договорился с двумя застройщиками о реализации в регионе инвестпроектов по строительству многоквартирного жилья. Компании «Эталон» и «Брусника» планируют ввести порядка 1,3 млн квадратных метров жилья, из них 5 % инвесторы передадут в областную собственность для реализации социальных программ.

Известно, что еще два инвестора намерены строить в регионе жилье – это «Стройбетон» и «Догма». Сопровождает инвестпроекты региональное Агентство развития и инвестиций. Взаимодействует и координирует работу с застройщиками областной Минстрой.

К слову, в регионе реализуется ипотечная программа на новостройки с областной поддержкой – за счет средств регионального бюджета ставка по ипотеке снижена на 3 процентных пункта. Приобрести жилье омичи могут по ставке от 2,9 % годовых, а для медработников она составляет от 2,7 % годовых. Программа реализуется Омской региональной ипотечной корпорацией. Также в перечне есть и другие программы с господдержкой, по которым можно получить ипотечный кредит в правительственной организации. Ипотека на новостройки с поддержкой областного бюджета в Омской области реализуется с 2018 года. За это время выдано более 1700 ипотечных займов на новостройки.