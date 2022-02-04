Жителям Омска приготовили талоны на бесплатный вывоз снега

Получить талон омичи смогут в администрации своего округа Фото: пресс-служба администрации города Омска

С 7 февраля в администрациях округов стартует выдача талонов жителям частного сектора и социальным организациям на бесплатный вывоз снега. Карточки предусмотрены на объем 10 куб. м, 5 куб. м и 3 куб. м.

Для складирования снежных масс в городе предусмотрено шесть снежных полигонов, расположенных во всех округах. В Центральном - сразу два.

Получить талоны на бесплатный вывоз снега омичи могут, обратившись по телефонам: 25-47-42 (Центральный округ), 55-03-02 (Кировский округ), 32-21-09 (Октябрьский округ), 41-52-01 (Ленинский округ), 24-45-65 (Советский округ).

В департаменте городского хозяйства напоминают, что за владельцами домов в частном секторе закреплена пятиметровая зона для уборки снега, магазины и предприятия обязаны содержать десятиметровую зону.